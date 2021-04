5º Regimento de Carros de Combate completa 77 anos de história

Neste sábado (03), o 5º Regimento de Carros de Combate “Regimento Tenente Ary Rauen” completa 77 anos de história. Por causa da pandemia não houve celebrações, como sempre ocorreram. O regimento fica localizado na Av. Deputado Ivan Ferreira do Amaral, no bairro Bom Jesus.

O 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC) é uma Organização Militar do Exército Brasileiro subordinada à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e estrategicamente posicionada na região sul do país, sendo aquartelado na cidade de Rio Negro, no Paraná.

Tem como atividade-fim a Segurança Nacional, particularmente a defesa do território e a proteção de militares, civis e instalações patrimoniais presentes na área de atuação do Regimento.

A nova instalação do 5º Regimento de Carros de Combate “Regimento Tenente Ary Rauen”, situada em Rio Negro, já pode ser considerada a mais moderna do país. Entre as especialidades que o regimento possui, destacam-se os carros de combate blindados modelo Leopard 1A5 BR, que são considerados atualmente um dos principais carros de combate existentes no mundo. Na América do Sul, somente o Brasil e o Chile possuem carros blindados com alta tecnologia. O modelo Leopard 1A5 BR consegue realizar tiros em movimento e com alvo em movimento com alcance de utilização de aproximadamente 4 km. Desloca-se aproximadamente 60 km/h em terreno de campo. No total há 56 blindados de última geração no 5º RCC. Portanto, o novo regimento está equipado com o que tem de melhor no mundo com relação aos carros de combate.

