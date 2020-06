A celebração do Corpus Christi será diferente este ano

Não haverá os famosos tapetes, assim como a procissão. As igrejas irão celebrar missas com distanciamento e com capacidade reduzida

A pandemia da Covid-19 está mudando rotinas e tradições. Neste ano a celebração do mistério da eucaristia e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, o Corpus Christi será feita de outra foram.

Os tradicionais tapetes de serragem e café, por onde passa o Santíssimo Sacramento, não serão feitos pelos fiéis. Segundo a Diocese de Joinville, qual Mafra faz parte, a procissão será entre as paróquias. A medida é uma ação para evitar aglomerações, evitando assim uma possível proliferação da Covid-19.

A Diocese explica também que as missas serão celebras com a capacidade reduzida das igrejas, respeitando todas as regras de distanciamento. As missas serão transmitidas através de ‘lives’ nas páginas do Facebook de cada paróquia.