A magia do Natal já está em Rio Negro com a instalação da decoração

Rio Negro já está em clima natalino. Os adereços de Natal estão sendo colocados nos principais locais de visitação e lazer do município. O roteiro de visitação do Natal inicia no portal de acesso ao município, seguindo até a Praça Alemã, Praça João Pessoa, Arquivo Público Municipal e Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Através do processo licitatório nº 359/2022, na modalidade de pregão eletrônico nº 130/2022, a Prefeitura contratou uma empresa especializada para a elaboração e execução (montagem, manutenção e desmontagem) de projeto elétrico de adereços natalinos com locação de materiais e instalação de baixa tensão.

O grande objetivo é disseminar o espírito natalino e evidenciar a nossa cultura e as características do nosso povo. A Prefeitura realiza este importante projeto turístico cultural contando com o engajamento de toda a população rio-negrense. A comemoração do Natal em Rio Negro já é tradicional em nosso município, causando grande expectativa da população, visitantes e turistas.

O projeto também leva em consideração o ambiente favorável que será desenvolvido para ao comércio local durante este período, pela relevância religiosa da data, pelo fomento turístico e cultural às apresentações artísticas locais e a retribuição ao desejo da população que aguarda ansiosa uma cidade mais bonita neste momento especial do ano.

CHEGADA DO PAPAI NOEL

O Papai Noel chegará a Rio Negro nesta terça-feira para a alegria das crianças e de toda a família rio-negrense e da região. Devido ao tempo chuvoso no último domingo, a abertura do Natal foi transferida para este feriado de 15 de novembro e aniversário do município.

O evento com toda a magia natalina será realizado às 19h no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

A entrada no pavilhão de eventos será gratuita nesta terça-feira. Há estacionamento pago no local com toda a segurança garantida. Se preferir, é possível estacionar o veículo nas vias próximas, porém sem o seguro garantido pelo estacionamento pago.

O evento está dentro da programação da 18ª Festa da Colonização que está sendo realizada em comemoração aos 152 anos de emancipação política do município.

CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Negro realizará o Programa Cultural de Incentivo a Decoração Natalina de Rio Negro, que busca principalmente desenvolver e fomentar a produção artística, reviver as tradições do Natal, difundindo o espírito de fraternidade, respeito e amor ao próximo, apoiar as manifestações da cultura popular e tornar nossa cidade mais bela para as festividades natalinas.

O presente programa é desenvolvido através de um concurso de decoração natalina residencial como forma de estimular a população local a resgatar essa tradição. O intuito é de despertar o espírito natalino de nossa cidade e através de incentivo financeiro, fomentar a participação de mais munícipes.

A decoração de residências para o Natal é uma tradição popular de nossa cidade e o incentivo a essa tradição é o principal intuito da Secretaria de Cultura e Turismo, para que nossa cultura seja preservada e evidenciada, estimulando especialmente que sejam transmitidas às futuras gerações, pois as casas decoradas são um atrativo do Natal visitado por diversas famílias.

O concurso será dividido em quatro categorias, onde o participante inscrito, automaticamente, concorrerá em todas as categorias. O candidato poderá ganhar em apenas uma das categorias, caso, ganhe em uma ou mais categorias, automaticamente, a premiação fica para o próximo candidato.

Primeira categoria – Beleza: será avaliada e julgada a harmonia e estética do conjunto, a iluminação e o impacto visual noturno.

Segunda categoria – Sustentabilidade e meio ambiente: serão avaliados e julgados os adereços natalinos e a decoração que mais atender a preservação, manutenção e conservação do meio ambiente.

Terceira categoria – Voto popular: será avaliada e eleita a residência que tiver o maior número de curtidas em sua foto.

Quarta categoria – Inovação e criatividade: será avaliada a criatividade utilizada na hora de criar a decoração natalina, utilizando-se de novos enfeites e adereços natalinos.

A premiação será de R$ 2.000,00, realizada por categoria. Todos os inscritos receberão um certificado de participação e mais um brinde surpresa. O ganhador da categoria “Beleza” receberá um troféu itinerante e intitulado com a “A Casa do Natal de 2022”.

Os prazos para inscrições, avaliação pelo público, avaliação pelos jurados, a divulgação do resultado final e premiação serão definidos de acordo com edital que será publicado em breve no site da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br