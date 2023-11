Compartilhar no Facebook

Estão abertas as inscrições para as Feiras de Artesanato de Natal em Rio Negro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/iEqySEviqd5UMTG16

As feiras serão realizadas nas seguintes programações:

24/11 – Cantata Natalina na Afubra

– Cantata Natalina na Afubra 26/11 – Natal na Roseira

– Natal na Roseira 02/12 – Natal no Lageado

– Natal no Lageado 06/12 – Passeata Nikolaus Kinder

– Passeata Nikolaus Kinder 09/12 – Cantata nas Janelas do Seminário

– Cantata nas Janelas do Seminário 12/12 – Natal na Fazendinha

– Natal na Fazendinha 13/12 – Cantata nas Janelas do Seminário

– Cantata nas Janelas do Seminário 16/12 – Cantata nas Escadarias da Igreja Bom Jesus

– Cantata nas Escadarias da Igreja Bom Jesus 17/12 – Encerramento da Programação Natalina com Auto de Natal no Seminário

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais informações pelo WhatsApp: 47 3643-7664.