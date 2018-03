Aberto o credenciamento de instrutores/oficineiros em Rio Negro

Inscrições são para as áreas de Música e Artes Plásticas

Já está aberto o credenciamento de instrutores/oficineiros para ministrar as Oficinas Culturais em Rio Negro. O período de inscrições vai até o dia 21 de março. Para participar, os interessados devem se cadastrar na Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os cursos acontecerão em espaços públicos como a Casa Bucovina, Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, Seminário Seráfico São Luis de Tolosa, Biblioteca Cidadã “Aracy Guimarães Rosa”, Academia da Saúde e Associações Comunitárias, sendo gratuitos à população de todas as faixas etárias.

CURSOS

Serão admitidos a participar dessa seleção todos os interessados das áreas artísticas e culturais, que apresentarem perfis compatíveis com os objetivos e natureza das oficinas. As áreas abordadas são Música: Violão Popular, Acordeon Popular e Técnica Vocal (coral); e Artes Plásticas: Pintura em Tela; Artesanato em Palha de Milho, Arte em Medeira, Arte com Recicláveis; Patchwork; Bijuterias; Pintura em Madeira; Arte em Tecidos; Tricô; Crochê; Bonecas de Pano e Pintura em Tecidos.

Mais informações pelo telefone (47) 3643-7664 ou pelo e-mail divulgacaorionegro@gmail.com. O edital de credenciamento está disponível no site da Prefeitura Municipal de Rio Negro www.rionegro.pr.gov.br, na área de Licitações -Credenciamento.