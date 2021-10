Aberto o edital de credenciamento lei Aldir Blanc em Rio Negro

Artistas, trabalhadores e fazedores de arte, cultura e entretenimento podem se inscrever

A Prefeitura Municipal de Rio Negro através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo comunica que está aberto o edital de credenciamento para a lei Aldir Blanc, que seleciona artistas, trabalhadores e fazedores de arte, cultura e entretenimento.

Os trabalhos selecionados serão expostos e veiculados de forma online, ou em formatos seguros, de modo que a população local e nacional possa tomar conhecimento da atividade artística e cultural existente no município de Rio Negro, respeitando as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde para prevenção ao coronavírus.

Serão contemplados no total 7 artistas, contando com 2 (dois) artistas para produção dos projetos audiovisuais, com valor pago por produção de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 4 (quatro) artistas para a produção dos projetos fotográficos, com o valor pago por produção de R$ 5.150,00, e 1 (um) artista para a produção de logotipos, com o valor pago pela produção de R$ 5.169,83 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais, e oitenta e três centavos).

As inscrições irão ocorrer de maneira presencial na Secretaria de Cultura e Turismo até o dia 25 de outubro de 2021, às 09:00h da manhã.

