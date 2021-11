Abertura do Natal da Esperança em Rio Negro terá apresentação teatral

Aguardado por todos e estreando a época mais aconchegante do ano, no dia 1° de dezembro, às 19h no campo anexo ao Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa acontece a abertura do Natal da Esperança em Rio Negro.

O evento que dará início oficial às festividades contará com a presença inédita do Grupo Teatral Lanteri que encenará a vinda de Jesus Cristo desde as primeiras profecias até o seu nascimento e é narrada por Abraão, que mostra todos os pontos marcantes de seu povo até a vinda de Jesus. A história se inicia com uma cena em que dois irmãos falam sobre o Natal e seu significado, e após termina com a aparição do Papai Noel.

Toda a população está convidada a prestigiar o momento de alegria e esperança: Traga sua cadeira e participe!

No local haverá ponto de coleta de doações de leite longa vida.

O Grupo

A Associação Cultural Lanteri há mais de 40 anos ocupa lugar de destaque no cenário cultural da grande Curitiba pela qualidade do seu trabalho e de suas propostas inusitadas. Desde sua origem o grupo mantém como característica principal “o teatro feito pelo povo para o povo”. Seus integrantes são voluntários, pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais.

A qualidade artística oferecida pelo Grupo Lanteri e a dedicação de seus inúmeros participantes cria uma relação íntima entre espectador e espetáculo, fato que se repete todos os anos. E esta identificação público-espetáculo faz com que sempre novos integrantes queiram fazer parte do Grupo Lanteri.