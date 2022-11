Abertura do Natal em Rio Negro será nesta terça-feira

Compartilhar no Facebook

O Papai Noel chegará a Rio Negro nesta terça-feira para a alegria das crianças e de toda a família rio-negrense e da região. Devido ao tempo chuvoso no último domingo, a abertura do Natal foi transferida para este feriado de 15 de novembro e aniversário do município.

O evento com toda a magia natalina será realizado às 19h no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

A entrada no pavilhão de eventos será gratuita nesta terça-feira. Há estacionamento pago no local com toda a segurança garantida. Se preferir, é possível estacionar o veículo nas vias próximas, porém sem o seguro garantido pelo estacionamento pago.

O evento está dentro da programação da 18ª Festa da Colonização que está sendo realizada em comemoração aos 152 anos de emancipação política do município.

Confira a localização do parque de eventos no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

Acesse e confira a programação completa: www.rionegro.pr.gov.br