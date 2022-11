Abertura do Natal em Rio Negro será neste domingo

Compartilhar no Facebook

O Papai Noel chegará a Rio Negro durante a 18ª Festa da Colonização, que está sendo realizada em comemoração aos 152 anos de emancipação política do município.

A abertura do Natal será neste domingo, dia 13 de novembro, no Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. Não perca! Traga as crianças e aproveite essa super programação:

9h: Abertura dos port√Ķes

10h: Encontro das Etnias

12h: Apresenta√ß√Ķes locais

16h: Apresentação Rodrigo Seidel

17h30: Apresentação Fábio Paqueira e Banda The Seeker

19h: Chegada do Papai Noel

19h30: Espet√°culo Infantil de Natal

20h30: Show com a Banda Sangue Latino

A entrada será gratuita neste domingo. Há estacionamento pago no local com toda a segurança garantida.

Neste ano a Festa da Colonização está sendo realizada do dia 11 a 15 de novembro no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

Acesse e confira a programação completa: www.rionegro.pr.gov.br