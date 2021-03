Abertura dos envelopes para transporte coletivo de Riomafra será no próximo dia 08

Serviço abrange transporte rodoviário urbano e semiurbano interestadual de passageiros entre os municípios de Mafra (SC) e Rio Negro (PR)

Dia 08 de abril é data marcada para a sessão de abertura dos envelopes das empresas interessadas na prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual urbano e semiurbano de passageiros entre os municípios de Mafra e Rio Negro – via chamamento público (nº 01/2021). As empresas têm até o dia 31 de março, até às 17 horas para protocolarem os documentos na sede administrativa da Prefeitura de Mafra, junto ao departamento de Licitações. Apenas uma empresa será a vencedora deste chamamento público com direito a operar as linhas propostas no edital.

O prefeito de Mafra e presidente do CIMU de Mafra e Rio Negro, Emerson Maas, enfatizou que a regularização do transporte coletivo é uma de suas prioridades, tendo em vista a necessidade de locomoção das pessoas residentes nas áreas urbanas duas cidades.

Prestador de serviço

A empresa que cumprir os requisitos dispostos no edital terá autorização para operar os serviços que contempla as linhas: Primavera; Jardim América/Vila Ivete; Km 9; São Lourenço; Roseira; Fronteira (abrangendo os centros de Mafra e Rio Negro) e Bom Jesus/Faxinal (abrangendo do colégio agrícola de Rio Negro à creche do Faxinal em Mafra). A estimativa da quilometragem média operacional mensal total para o sistema é de 72.489 km.

Planejamento e execução da mobilidade urbana

Está em fase de desenvolvimento o projeto de Mobilidade Urbana, pelo CIMU, que visa facilitar a locomoção das pessoas no município, propondo alternativas e soluções para o deslocamento de pedestres e motoristas no espaço urbano. “É desejável, por meio deste projeto, que se atenda à necessidade de democratizar o espaço público. Essa questão envolve promover e facilitar todos os meios de transporte seja por veículo, a pé ou de bicicleta e favorecer o acesso para idosos, gestantes, e pessoas com algum tipo de deficiência. Além de se fazer o monitoramento constante do trânsito e manutenção das vias públicas”, concluiu o prefeito.

Saiba mais

O edital completo poderá ser acessado no site da Prefeitura de Mafra – link Transparência/Licitações, no qual constam também linhas, horários e itinerários. Vale destacar que estas informações serão amplamente divulgadas nas redes sociais da Prefeitura de Mafra.