Abertura dos Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro emocionou o público presente

Uma emocionante cerimônia foi realizada na noite da última sexta-feira (19) no Ginásio de Esportes José Müller para abrir oficialmente a edição 2023 da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro.

A cerimônia teve início com a entrada e desfile das delegações dos municípios que participam desta edição dos jogos: Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Rio Negro.

O município de Rio Negro está sendo representado pelo Colégio Bom Jesus, Colégio Estadual Cívico Militar Presidente Caetano Munhoz da Rocha, Colégio Estadual Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral, Escola Estadual Alvino Schelbauer, Escola Estadual Inácio Schelbauer, Escola Estadual Professor Lysímaco Ferreira da Costa, Escola Municipal Tia Apolônia, Escola Referência Mundo Mágico e Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE).

Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, a secretária municipal de esportes, Vera Pfeffer Schelbauer, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negro, Elcio Colaço, a chefe do Núcleo Regional de Educação Área Sul, Eliandra Francielli Bini Jaskiw, diretor de esportes da Secretaria de Estado do Esporte, Cristiano Barros, secretários municipais e diretores de escolas municiais e particulares, atletas e comunidade.

O Hino Nacional foi interpretado pelo estudante Nicollas Gabriel Veiga, que é aluno do 8º ano do Colégio Estadual Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral. O jovem Nicollas já participou por diversas vezes do Programa Raul Gil do SBT, sendo figura carimbada nas tardes da emissora, além de vencer um concurso do Programa Silvio Santos se apresentando juntamente com sua mãe.

O Hino de Rio Negro foi interpretado pela jovem Sofia Bramorski Sem, que é aluna do 5º ano do Colégio Bom Jesus. A jovem Sofia estuda música (piano e canto) na Escola de Música Anna Madalena Bach, onde já participou com muito brilhantismo de várias apresentações culturais.

Após o hasteamento das bandeiras e discursos das autoridades, o prefeito James declarou oficialmente aberta a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro.

O evento ficou ainda mais emocionante com a entrada do fogo simbólico e acendimento da pira olímpica. O fogo olímpico foi conduzido pelo estudante Bryan Fernandes Quirino da Cruz e sua professora Andrea.

Bryan estuda na Escola Municipal Tia Apolônia, modalidade Educação Especial, desde os dois anos de idade. O aluno foi destaque no ano de 2022 em várias competições de atletismo na categoria Síndrome de Down, a nível regional, estadual e nacional. Participando dos Jogos Escolares do Paraná, obteve seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de prata. Com os resultados obteve a classificação para as Paralimpíadas Escolares Nacionais em São Paulo, representando o município de Rio Negro e o Estado do Paraná, onde conquistou três medalhas de ouro, sagrando-se campeão nacional no salto em distância, arremesso de peso e 800 metros rasos, sendo que nos 800 metros quebrou o recorde nacional na prova.

Em seguida foi realizada a cerimônia de juramento do atleta. Esta honraria foi realizada pela professora Tânia Mara da Silva Roik, que é formada em educação física desde 1995 e atua como professora na rede estadual do Paraná desde 1997 em várias escolas. Na Escola Estadual Inácio Schelbauer, Tânia realizou Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE) na modalidade de voleibol, obtendo com essa e outras modalidades várias premiações.

Para encerrar a cerimônia de abertura dos jogos a Oficina de Dança Maristela Martins – que atua em Rio Negro há 23 anos – realizou uma belíssima apresentação de dança com a coreografia Os Incríveis. O evento teve também a participação da banda “Quase os Mesmos”, que tocou muito pop/rock do início ao fim para animar os presentes.

JOGOS

A competição será realizada até o dia 24/05. Além do estádio municipal, os jogos também estão sendo realizados durante a manhã e tarde no Ginásio de Esportes José Müller, ginásios da escola Ana Zorning, ginásio do Sesc e ginásio de esportes dos colégios Barão de Antonina e Caetano.

São mais de 100 delegações com aproximadamente 2.500 alunos atletas envolvidos. Confira a programação: https://drive.google.com/file/d/1d_wRtCa2IWzBN2kHeinM4BiYdRg7vlZz/view?usp=share_link