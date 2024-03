Ação em Rio Negro está levando a Ouvidoria Municipal mais perto do cidadão

Rio Negro está colocando em prática o projeto Ouvidoria Itinerante, envolvendo todas as ouvidorias do município. A ação já foi realizada no Lençol, Lageado dos Vieiras e na Roseira.

Na tarde de hoje a ação ocorreu no Cunhupã. O cronograma do próximo mês será divulgado em breve.

A Ouvidoria Municipal tem a missão de ouvir para melhor servir, por isso o evento o projeto como objetivo levar as ouvidorias até as pessoas para ouvir as manifestações da população, além de divulgar os trabalhos do Departamento da Mulher em diversas localidades do município.

A Ouvidoria Municipal, através das manifestações do cidadão, é uma potente ferramenta de gestão. Com ela é possível melhorar os serviços, abrandar conflitos e intermediar soluções para atender as necessidades da população na medida do possível.

O Departamento da Mulher existe para fortalecer as políticas públicas em prol da mulher. Não atende apenas questões de violência, mas sim todas as necessidades e dúvidas de maneira geral. O departamento é um importante apoio voltado à mulher.