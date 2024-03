Ação em Rio Negro levará a Ouvidoria Municipal mais perto do cidadão

A Ouvidoria Municipal e o Departamento da Mulher do município de Rio Negro convidam a população para participar do projeto Ouvidoria Itinerante.

A Ouvidoria Municipal tem a missão de ouvir para melhor servir, por isso o evento terá como objetivo ouvir as manifestações da população e divulgar os trabalhos do Departamento da Mulher em diversas localidades do município.

A Ouvidoria Municipal, através das manifestações do cidadão, é uma potente ferramenta de gestão. Com ela é possível melhorar os serviços, abrandar conflitos e intermediar soluções para atender as necessidades da população na medida do possível.

O Departamento da Mulher existe para fortalecer as políticas públicas em prol da mulher. Não atende apenas questões de violência, mas sim todas as necessidades e dúvidas de maneira geral. O departamento é um importante apoio voltado à mulher.

Por estas razões o projeto Ouvidoria Itinerante deseja ir aos bairros para divulgar a importante missão realizada pelo município de Rio Negro. A ação deve ocorrer em todos os meses. Neste mês de março a ação será realizada nos dias 13 e 27 conforme o cronograma abaixo:

LENÇOL

Dia e horário: 13 de março das 8h30 às 9h30

LAGEADO DOS VIEIRAS

Dia e horário: 13 de março das 13h às 14h

ROSEIRA

Dia e horário: 27 de março das 8h30 às 9h30

CUNHUPÃ

Dia e horário: 27 de março das 13h às 14h

SEMPRE DISPONÍVEIS

Independente da ação itinerante, a Ouvidoria Municipal e o Departamento da Mulher estão sempre à disposição da população. É importante destacar que todo cidadão que utiliza as ouvidorias municipais têm seus dados protegidos conforme a Lei Federal nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Ouvidoria Municipal:

Atendimento presencial: Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário

Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h Contato: (47) 3642-3280 – Ramal 1310

(47) 3642-3280 – Ramal 1310 WhatsApp: (47) 99174-4399

(47) 99174-4399 E-mail: ouvidoria@gmail.com

ouvidoria@gmail.com Portal: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/ouvidoria

Departamento da Mulher: