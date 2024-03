ACI Rio Negro se instala em prédio histórico disponibilizado pela Prefeitura

Em dezembro do último ano o Município de Rio Negro e a Associação Empresarial de Rio Negro (ACI Rio Negro) assinaram um termo de permissão de uso de bens públicos.

Trata-se da utilização temporária do histórico imóvel localizado na Rua XV de Novembro que já abrigou uma das três coletorias instaladas no município no século XX, além do Conselho Tutelar de Rio Negro até pouco tempo atrás.

Atualmente o Município de Rio Negro detém a posse do imóvel que teve grande importância para o desenvolvimento econômico e social de toda a região. Por esta razão, em consonância com as políticas públicas aplicadas pela atual gestão de Rio Negro em prol dos empreendedores, a utilização do imóvel foi permitida pela Prefeitura à associação para que ela possa desempenhar suas atividades de amparo e apoio aos empreendedores de Rio Negro.

Através do termo assinado, a Associação Empresarial de Rio Negro poderá utilizar o imóvel pelo período de dois anos, podendo ser prorrogado a critério e no interesse da administração.

A associação já iniciou as atividades no novo local. O prefeito de Rio Negro participou da solenidade de inauguração que ocorreu na última terça-feira com a presença de lideranças empresariais, políticas, religiosas, ex-presidentes da associação, diretores, associados e imprensa local.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A nova sede da ACI garante um acesso facilitado aos empreendedores associados e demais cidadãos. Para o prefeito de Rio Negro, a mudança do local representa a evolução da área econômica e produtiva da nossa região: “A associação é histórica, o prédio é histórico e vai fazer a história de Rio Negro avançar no setor econômico e social, razão especial da nossa gestão”.

A Associação Empresarial de Rio Negro foi fundada no dia 15 de março de 1983. É uma entidade associativa, civil e sem fins lucrativos que exerce a representatividade e desenvolve ações que contribuem para a melhoria das condições de negócios das empresas rio-negrenses.

Foto histórica: Acervo do Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs