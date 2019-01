ACIRN: Gestão “Empreender com Segurança” encerra o mandato com diversas atividades aos associados

Neste mês o mandato da gestão “Empreender com Segurança” chega ao fim. Foram dois anos de trabalho intenso da diretoria, para proporcionar o desenvolvimento e o crescimento do associado. Ainda em abril deste ano a presidente Adriana Dornelles Paz Kamien renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga na Câmara Federal, e o vice-presidente Geovane de Lima assumiu o comando da ACIRN onde intensificou os trabalhos da entidade. Geovane foi reeleito presidente em assembleia geral realizada no mês de outubro e liderará a Associação no biênio 2019/2020.

A Associação não fugiu do seu dever de defender e buscar alternativas para que o seu maior patrimônio, o associado, obtenha êxitos em seu negócio. Esteve atenta também as necessidades da comunidade em geral participando ativamente de audiências públicas realizadas pela Prefeitura de Rio Negro e pela Câmara de Vereadores. Lançou a campanha ‘+Segurança Rio Negro’ com o objetivo de sensibilizar as autoridades locais e estaduais da necessidade de um investimento maior em segurança no município e da transformação do Pelotão da PM em Companhia. Organizou em conjunto com o SINCOMAFRA, com CAASC, e com apoio da OAB/Mafra a palestra ‘Trabalhista! O que mudou com a Reforma?’, com o juiz federal do trabalho Marlos Augusto Melek.

Realizou as palestras ‘Administração do Tempo’ – em parceira com o Canal C e Uniopet; ‘Venda melhor em datas comemorativas’ – em parceria com o Sebrae/PR; ‘Neuromarketing: a ciência a favor dos negócios’; e a palestra ‘O poder das mídias sociais para alavancar o seu negócio’ – também em parceria com o Sebrae/PR e o Sesc de Rio Negro.

Trouxe para os associados o curso ‘Análise de Crédito e Cobrança’ mostrando de forma simples o funcionamento do mercado financeiro e as práticas necessárias para a concessão de crédito com qualidade e segurança.

Além das palestras e do curso a ACIRN promoveu a ‘Rodada de Negócios’ com a participação de 49 empresas e as campanhas: ‘Dia dos Namorados’ que sorteou 12 jantares românticos; ‘Dia do Cliente’ que sorteou de forma cultural duas diárias no Hotel Fazenda Vale das Pedras em Jaraguá do Sul e mais dois vales compras – um no valor de R$ 200,00 e outro no valor de R$ 100,00; e a trouxe de volta promoção de natal “O Natal é aqui”, que vai sortear no dia 7 de janeiro uma moto 0 km, uma televisão de LED de 43” e um notebook.

Todas as promoções da ACIRN fazem parte do programa “Sou daqui, compro aqui”, lançado pela entidade onde visa o fortalecimento e a promoção das empresas locais, por meio de ações de integração, capacitação e incentivo.