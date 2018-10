ACIRN promove a palestra “O Poder das Mídias Sociais para Alavancar o seu Negócio”

Atenta as necessidades do mercado e principalmente de seus associados, a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) em parceria com o Sebrae/PR e o Sesc de Rio Negro, vai promover de forma gratuita no dia 18, próxima quinta-feira, a palestra ‘O Poder das Mídias Sociais para Alavancar o seu Negócio’.

Hoje as redes sociais – Facebook, Instagram, Google, Youtube, WhatsApp, entre outras – são uma grande ferramenta para o marketing on-line. Muitas empresas investem neste segmento para fortalecer suas marcas.

É um caminho sem volta, uma tendência, e as empresas precisam se adaptar a esse novo cenário.

Para preparar seus associados para essa nova tendência que traz novos desafios já que o marketing nas redes sociais é diferente das outras formas de divulgação que todos estão acostumados a usar, a ACIRN oferece a palestra ‘O Poder das Mídias Sociais para Alavancar o seu Negócio’ com o consultor especialista em marketing Leandro Krug Batista.

Palestra O Poder das Mídias Sociais para Alavancar o seu Negócio

Dia 18 – quinta-feira

Local: Sesc de Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Bairro Estação Nova)

Horário: 19h30

Entrada: 01 litro de leite longa vida

Mais informações na ACIRN, pelo fone 3645-0828 ou Whatsapp 9 9754-7938.