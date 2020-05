Adolescente de 13 anos marca o 10º caso de coronavírus em Rio Negro

Casos entre pessoas mais jovens despontam no município. Se o número de casos aumentar, medidas mais duras poderão ser adotadas. Mafra a situação está mais instável e controlada, com os mesmos quatro casos até o momento. Rio Negro está em 2º lugar em números de casos na região do Paraná, perdendo apenas Quitandinha que já somam 19 casos.

A Secretaria de Saúde de Rio Negro (PR), confirmou na manhã desta quinta-feira (21), o décimo caso de coronavírus (Covid-19) no município.

O exame que atestou positivo pelo Laboratório Central (Lacen/PR) é de uma adolescente de 13 anos de idade. Por se tratar de paciente menor de idade. A contaminação é mais um caso considerado “importado”, visto ter acontecido possivelmente após contato com visitas de outra cidade.

O paciente está estável, em isolamento domiciliar e monitorado pela equipe epidemiológica e de saúde da cidade.

A Secretaria de Saúde pede principalmente aos mais jovens, que “levem a sério” a pandemia e que adotem todas as medidas de prevenção. Nota-se muitos jovens circulando pela cidade, fazendo festas de aniversário, confraternizações e constantes aglomerações, exemplo do que foi visto no centro de Rio Negro (bobódramo) no último final de semana, número grande pessoas, principalmente jovens em vários grupos aglomerados, inclusive sem máscaras. Estes são os reflexo de casos de covid em pessoas de menor faixa etária estar chamando a atenção em Rio Negro.

Até o fechamento desta edição, o município havia atendido 1376 pessoas, continua com os 10 casos confirmados, 2 recuperados, 1 óbito, 7 casos em tratamento e 106 casos descartados. Rio Negro está em 2º lugar em números de casos na região do Paraná, perdendo apenas Quitandinha que já somam 19 casos.

Já em Mafra a situação parece estar mais sob controle, com apenas 4 casos confirmados, 2 recuperados, mas com um índice alto de casos suspeitos: 12, já os casos descartados somam 69.