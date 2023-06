Agência do Trabalhador de Rio Negro se destaca em novo ranking

O prefeito James Karson Valério recebeu na tarde desta terça-feira o chefe do Núcleo Regional de Curitiba, Alexandre David, o assessor técnico Anderson Miranda e o assistente Santino Machado. Na reunião foi destacado que é de Rio Negro uma das melhores Agências do Trabalhador da Região Metropolitana.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Estado do Paraná divulgou um novo ranking comparativo dos municípios. A Agência do Trabalhador de Rio Negro ficou na segunda colocação entre os 26 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Capital e Sul do Estado.

A metodologia leva em consideração a meta estabelecida para cada cidade de acordo com a população economicamente ativa. Para a agência de Rio Negro, o objetivo era alcançar 102 colocações no mês de maio.

Os dados mostram que o município atingiu o percentual de 117 % da meta, com a inserção de 119 trabalhadores no mercado de trabalho. A expectativa agora é pelo ranking estadual, que deve ser divulgado no final do mês.