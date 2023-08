Agentes da saúde de Rio Negro se formam no curso Saúde com Agente

Com a formação, agora as profissionais são Técnicas em Agente Comunitário de Saúde e Técnicas em Vigilância em Saúde

Na noite da última quinta-feira (27), uma emocionante cerimônia marcou a formatura do curso Saúde com Agente em Rio Negro. O evento ocorreu no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com a presença dos profissionais da saúde, seus familiares e autoridades.

Com a formação, agora as profissionais são Técnicas em Agente Comunitário de Saúde e Técnicas em Vigilância em Saúde. As seguintes profissionais participaram da formação:

Técnicas em Agente Comunitário de Saúde

Alesandra Henning Vaz

Andreia Aparecida Veiga

Cleide Aparecida Sweigert

Daniele Aparecida Valerio

Eligiane Almeida Ruthes

Jacinta Nicolaiuw De Freitas

Jessica Gmach Hitner

Karina Daniele dos Santos De Lima

Kelli Maria Frydrych

Mariana Elias Portela

Patricia Giseli Schlichting Becker

Reni Terezinha Ientz

Suelen Malinovski de Lima

Vanelli Maria Koller

Técnicas em Vigilância em Saúde

Bárbara Beatriz de Andrade Duarte

Itamara Mayer Mendes

Luciane Aparecida Lourenço Schuatey

Patrícia Giseli Schilichting Becker foi a oradora das Agentes Comunitárias de Saúde; e Bárbara Beatriz de Andrade Duarte foi a oradora das Agentes de Endemias.

Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério; presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negro, vereador Élcio Josué Colaço; secretária municipal de saúde, Simone Gondro; o representante da 2ª Regional de Saúde do Paraná, Pasquale Lemmo Junior; e a preceptora municipal do curso Saúde com Agente, Neila Aparecida Vila.

Programa Saúde com Agente

Para apoiar os estados e os municípios no processo de formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), cumprindo o compromisso do governo federal em aprimorar a formação de profissionais para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a atribuição conferida pela Constituição Federal de 1988, no artigo 200, inciso III, que compete ao SUS ordenar a formação de Recursos Humanos na área da saúde, o Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), instituiu o Programa Saúde com Agente – programa de formação técnica dos ACS e ACE, pela Portaria MS nº 3.241 de 07 de dezembro de 2020.

O Programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para o oferecimento de Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Curso Técnico em Vigilância em Saúde, com Ênfase no Combate às Endemias, para os Agentes de Combate às Endemias (ACE).