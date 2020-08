Ala do Hospital Bom Jesus poderá receber o nome do enfermeiro Juaci Jonas Duarte, o seu Joca

O técnico em enfermagem Juaci Jonas Duarte, mais conhecido como seu Joca, trabalhou por mais de 20 anos do Hospital Bom Jesus de Rio Negro. Pessoas que trabalharam com ele apontam que era um enfermeiro dedicado, competente e sempre pronto a atender a todos.

Mesmo depois de aposentado não deixou a profissão de lado, continuou atendendo aqueles que o procuravam no Bar do Americano – na esquina do Hospital – sempre com o tradicional cafezinho com pastel.

Em reconhecimento a sua dedicação os vereadores estão sugerindo que a Prefeitura de o nome do seu Joca a alguma ala ou parte do Complexo Municipal de Saúde. Segundo os vereadores a homenagem seria uma justa homenagem ao homem que dedicou sal vida em prol da saúde.