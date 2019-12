Alceu Swarowski confirma sua pré-candidatura a prefeito de Rio Negro

Na última semana o Alceu Swarowski visitou a redação da Gazeta de Riomafra onde afirmou que é pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020. Alceu contou que decidiu disputar o pleito para que Rio Negro retome o seu crescimento e para que nenhuma porta se feche mais no município. “Chega de atraso! Vamos reabrir portas que foram fechadas, vamos abrir novas portas através de uma gestão com ordem para atingirmos o progresso”, comentou.

Swarowski diz que os indicadores econômicos de Rio Negro apresentam queda, como o índice de retorno do ICMS onde o município caiu da posição 57 para 79 no ranking dos 399 municípios do estado, além de ter uma projeção de uma queda de mais 5%, o que faz com que Rio Negro esteja crescendo, proporcionalmente menos que o Estado do Paraná, assim como em comparação com outros municípios.

Apontou também ainda a queda do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com Rio Negro caindo da 19ª posição para a 21ª. O IDH é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde.

Destacou ainda o fato de várias portas terem fechado durante a atual gestão que está a frente da administração municipal, como a Maternidade, a Casa da Saúde da Mulher, a agência do Banco Itaú, a agência de Rendas e a Vara da Justiça do Trabalho, também falou da não conclusão da UPA – Alceu disse que deixou em caixa R$ 1,623 milhão para sua conclusão -, da recusa da instalação do Samu Avançado (UTI Móvel) que atenderia toda a comarca e da perda do Hospital da Unimed que seria instalado em um terreno ao lado do Colégio Sesi, além de várias empresas que mudaram suas unidades e sedes para outros municípios.

Devido a essas situações ele decidiu confirmar a sua pré-candidatura a prefeito com três eixos básicos para que Rio Negro volte a crescer, ações que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida na população urbana e rural com geração efetiva de emprego e renda.

1º – Tornar Rio Negro pólo regional de industrialização da região dual do Paraná, assim como fortalecer o agronegócio com a revitalização das estradas do interior, com atenção especial para o produtor rural. Investimento no Turismo Rural e no Urbano, a chamada indústria branca, setor que mais gera emprego no mundo.

2º – Rio Negro também um pólo em serviço de Saúde com a reabertura da maternidade, transformando o Hospital Bom Jesus em Regional, a conclusão da UPA atendendo também os municípios de Campo do Tenente e Piên, a instalação do SAMU Avançado (UTI Móvel), a reabertura da Casa da Saúde da Mulher, contratação de profissionais especializados e a retomada da negociação para a construção do Hospital da Unimed em Rio Negro.

3º – Consolidar cada vez mais a qualidade da educação básica de Rio Negro, com o continuo treinamento das professoras e professores municipais e de toda a equipe da Educação. Fortalecimento do pólo já instalado de ensino técnico de nível médio – Colégio Agrícola Estadual Lysimaco Ferreira da Costa, Colégio Industrial do Sesi e o Colégio Comercial do Sesc. Na área do ensino superior será feita uma busca de mais opções de cursos presenciais ou a distância para que Rio Negro também se torne um pólo universitário.