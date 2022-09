Aluno de Rio Negro viaja para disputar a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (5), o aluno atleta da Escola Municipal Tia Apol√īnia, Bryan Fernandes Quirino da Cruz, de 13 anos de idade, juntamente com a professora Andrea Ribeiro Raiman, viajou rumo a S√£o Paulo-SP para representar o Estado do Paran√° na etapa nacional das Paralimp√≠adas Escolares, que ser√° realizado entre os dias 5 e 10 de setembro, na modalidade de arremesso de peso.

Bryan foi convocado ap√≥s conquistar tr√™s medalhas na fase final dos Jogos Escolares do Paran√°, realizada em Campo Mour√£o, nos dias 16 e 17 de julho. Na ocasi√£o, ele conquistou o ouro no arremesso de peso e prata nos 150 metros rasos e no salto em dist√Ęncia.

No dia 22 de julho, Bryan, seus familiares e a equipe da Escola Municipal Tia Apol√īnia visitaram o prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, onde apresentaram todas as medalhas conquistadas pelo atleta neste ano. ‚ÄúNossa Escola Tia Apol√īnia sempre nos traz grandes not√≠cias, pois desenvolve um trabalho de grande dedica√ß√£o, abra√ßando as oportunidades e despertando nos alunos toda a sua potencialidade‚ÄĚ, destacou o prefeito.

Durante a reuni√£o a equipe tamb√©m enalteceu o trabalho da professora Andrea que preparou o atleta para a competi√ß√£o. ‚ÄúMuito nos orgulha ter um rio-negrense representando nosso Estado em uma competi√ß√£o nacional, que o Bryan leve consigo toda nossa for√ßa e se destaque tamb√©m entre os atletas do pa√≠s, nosso agradecimento especial aos professores e equipe da Escola que n√£o medem esfor√ßos para garantir bons resultados e a evolu√ß√£o de seus alunos‚ÄĚ, finalizou o prefeito.