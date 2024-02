Alunos da escola Avencal São Sebastião se destacam nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática

Compartilhar no Facebook

Alunos da EMEB Avencal São Sebastião, na localidade de Avencal de Cima, que participaram das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas Públicas OBMEP, no ano passado, e que se destacaram recebendo medalhas de ouro, prata e bronze, além de menção honrosa, foram premiados em momento anterior à inauguração na nova ala da escola, no início do mês.

O Executivo mafrense, bem como a direção da escola parabenizaram os alunos pelas conquistas, as quais refletem a dedicação, esforço e comprometimento dos alunos para com os estudos. O Prefeito Emerson Maas disse ser um grande orgulho e satisfação parabenizar os alunos pela participação e desempenho na Olimpíada Mirim e na OBMEP 2023. “Que esta conquista seja apenas o começo de uma jornada brilhante rumo ao sucesso contínuo”, desejou.

A direção e demais membros da comunidade escolar destacaram que “os resultados observados enriquecem a jornada educacional e refletem positivamente em nossa escola, destacando a qualidade do ensino e apoio oferecido aos nossos alunos”.

Receberam Medalha de Bronze

– Alisson Miguel Américo

– Brendha Aparecida Zerguer

– Bruna Eliza Kazimierczak

– Daniele Custódio

– Felipe Hinz

– Felipe Schroeder

– Fernando Becker

– Heloisa Becker

– Heloisa Hacke

– Lucas Gabryel da Silva

– Luiz Gustavo Szydolski

– Pedro Henrique Pscheidt

Receberam Medalha de Prata

– Davi Augusto Fernandes de Souza

– Guilherme Szydolsky

– Manuella Pavan Arbigaus

– Marcionei Pires Junior

– Maria Eduarda Aparecida de Souza

– Thais Ferreira de Carvalho

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Receberam Medalha de Ouro

– Emanuelle Jusvacke Liebel

– Manoela Dalmolin

Receberam Menção honrosa

– Anna Beatriz Bannack

– Renan Hacke Rauen

– Tiago Muller