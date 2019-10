Alunos da rede municipal têm trabalhos selecionados para etapa estadual do concurso “Recicla CDL na Escola”

A aluna Bianca de Oliveira Metzger, do 5º ano do Centro de Educação Municipal Beija-Flor, foi a vencedora na categoria desenho do concurso Recicla CDL na Escola, que neste ano teve como tema “O que você pode fazer em defesa da Biodiversidade?”. O aluno Matheus Vichinheski, do 9º ano da EMEB Mario de Oliveira Goeldner, foi o vencedor na categoria produção de texto, com a redação “A Biodiversidade”.

O desenho teve orientação do professor Diego Corrêa e a produção de texto da professora Nilce Marinho Kaplun. Os trabalhos foram selecionados por uma comissão julgadora, na manhã de segunda-feira, dia 7, no Sicoob. Foram escolhidos entre 23 produções pré-selecionadas nas escolas do município e deverão representar Mafra na fase estadual, em novembro, em Florianópolis.

O projeto “Recicla CDL na Escola” é voltado para alunos do ensino fundamental das escolas públicas de Santa Catarina. As crianças do 1° ao 5° ano participam da categoria desenho e os adolescentes do 6° ao 9° ano, da categoria redação. O projeto oferece material de apoio para as abordagens em sala de aula e premia os melhores trabalhos nas fases municipal e estadual. Os alunos cujos trabalhos foram selecionados receberão um kit de material escolar.