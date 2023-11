Alunos de Campo do Tenente realizam viagem especial a Rio Negro

Nesta sexta-feira (17), alunos da Escola João Paulo II do município de Campo do Tenente-PR visitaram o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e o Palácio Seráfico, sede da Prefeitura de Rio Negro, para um dia inesquecível.

Os alunos – que são do terceiro ano da professora Marisa – aproveitaram o dia para conhecer os atrativos do parque com direito a piquenique e visita ao gabinete do prefeito James Karson Valério.

Eles entregaram ao prefeito uma caneta personalizada que foi criada na escola dentro do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que é aplicado em Campo do Tenente, assim como em Rio Negro. Com a venda destas canetas os alunos conseguiram arrecadar dinheiro para realizar essa emocionante viagem até o “seminário de Rio Negro”, que é um dos principais pontos turísticos da região.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Contatos para agendamentos ou informações:

turismoemrionegro@gmail.com

(47) 3643-7664 ou (47) 3642-3280

(47) 99103-3037 (WhatsApp)

Horário de atendimento: Terça a sexta-feira: das 9h às 17h. Finais de semana e feriados: das 9h às 17h com permanência até às 18h. Entrada gratuita.