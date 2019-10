Alunos de Rio Negro apresentam coreografia da música “Era uma vez” em Libras

Compartilhar no Facebook

No último dia 05, alunos da escola Venceslau Muniz participaram do Show de Talentos realizado na Associação de Moradores e Amigos da Campina dos Andrades. As crianças apresentaram a coreografia da música “Era uma vez” utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os alunos ficaram entre os três finalistas. Confira o vídeo: