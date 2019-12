Alunos e escolas de Riomafra são premiados em Concurso de Cartões de Natal

Toda a dedicação de alunos e educadores durante o ano de 2019, foi reconhecida na premiação da 6ª edição do Concurso de Cartões de Natal do Projeto Escola Arteris – com tema “Foco contra a distração”, promovido pela Arteris Planalto Sul.

O concurso faz parte do calendário de atividades do Projeto Escola, que durante o ano todo desenvolve ações de conscientização sobre um trânsito mais seguro, com alunos da educação infantil, fundamental, ensino médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Em evento realizado em Mafra na última semana, alunos de escolas do Paraná e Santa Catarina foram premiados por suas atividades, e pela produção dos desenhos de Natal.

“Finalizamos com chave de ouro as atividades do Projeto Escola Arteris Planalto Sul em 2019. Foi um evento de muita emoção, com lindas e elaboradas apresentações, onde foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelas instituições durante todo o ano”, destacou Angelita Passos, analista de sustentabilidade da concessionária.