Ambulância de Rio Negro foi usada para transportar medicamento e anabolizantes do Paraguai

Na madrugada deste domingo (28), durante uma operação em conjunto da Polícia Militar e da Receita Federal na cidade de Cascavel, flagrou uma ambulância de Rio Negro transportando anabolizantes e medicamentos oriundos do Paraguai.

O Motorista de 42 anos é funcionário público da Prefeitura de Rio Negro desde 2012 e o seu enteado de 26 anos foram presos em flagrante. Os dois contaram aos policiais que receberam R$ 5 mil para fazer o transporte e que o carregamento foi feito na cidade de Foz de Iguaçu, mas não informaram onde o contrabando seria descarregado.

A abordagem aconteceu na BR 277, no trevo de acesso a um dos bairros de acesso a cidade do oeste do Paraná, durante fiscalização de rotina. Durante a vistoria, as equipes encontraram uma grande quantidade de anabolizantes e medicamentos, entre abortivos e estimulantes, trazidos do país vizinho.

A notícia pegou os rionegrenses de surpresa, no domingo pela manhã o fato começou a ser divulgado através da rede social WhatsApp.

A Prefeitura de Rio Negro divulgou uma nota sobre o caso. Nela a Secretaria de Saúde informa que algumas ambulâncias pernoitam nas casas dos motoristas, mas que o uso particular é proibido e que um controle rígido de consumo de combustível e quilometragem rodada é feito, com os dados sendo repassados ao Tribunal de Contas do Estado. Também informam na nota que um processo de sindicância administrativa foi aberto para apurar os fatos.