Anunciadas obras nas áreas da saúde e educação em Rio Negro

No final do último ano, foram assinadas quatro ordens de serviço para obras nas áreas da saúde e educação em Rio Negro, no montante total de R$ 478.809,10. Para a reforma da Casa da Mulher serão destinados R$ 200.379,07. Já para a construção de uma academia de saúde no Lageado dos Vieiras, serão investidos quase R$ 100.000,00. E para a reforma da Unidade Básica de Saúde Euclides José de Oliveira Braz da Fazendinha, serão investidos R$ 80.000,00.

Na área da educação será aplicado R$ 100.000,00 para a ampliação da Escola Municipal Paulino Valério na localidade de Lençol. Para o prefeito Milton Paizani, é importante que o município invista recursos públicos em obras em várias áreas e também em diversos locais do município. “Começamos 2018 já com novas obras com investimento de quase meio milhão de reais, demonstrando que Rio Negro não para”, comentou. As obras estão sendo iniciadas neste mês de janeiro e devem estar concluídas ainda neste ano.