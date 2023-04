APAE de Rio Negro fará pedágio solidário alusivo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Neste sábado, das 9h às 12h, a Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE de Rio Negro) realizará um pedágio solidário na Praça João Pessoa. A ação será alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Na ocasião serão distribuídas sacolinhas com adesivos e panfletos referente ao tema. Este evento contará com o auxílio do Moto Amigos Selvagens, Circo Social e Prosit Restaurante.

É de grande importância esta parada para que a sociedade possa refletir sobre as condições específicas e as peculiaridades da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que muitas vezes é mal interpretada no convívio em sociedade. Por este motivo a APAE estará reforçando alguns parâmetros para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária.