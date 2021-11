Aplicações da dose de reforço da vacina contra a covid-19 geram filam Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No último sábado (30) a Prefeitura de Rio Negro convocou a população acima de 60 anos para tomar a dose de reforça da vacina contra a covid-19. As aplicações foram feitas no Posto de Saúda na praça João Pessoa.

Com a centralização da aplicação da dose em um único lugar a Secretaria de Saúde reuniu um grande número de pessoas em um único lugar e, tudo indica que não fez esta previsão, ocasionando espera e indignação.

Segundo pessoas que estavam na fila o tempo de espera chegou a 3 horas e mesmo vendo toda a situação nenhuma medida para agilizar as aplicações foram tomadas.

Sem local próprio para esperar, os idosos ficaram à mercê do tempo, “ainda bem que não choveu, pois não tinha lugar para se abrigar”, contou uma das pessoas que estava na fila.