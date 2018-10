Assim como em Mafra, corte de árvores em Rio Negro gera revolta da população

Segundo o executivo municipal a retirada das árvores é devido à probabilidade de queda. No lugar delas serão plantadas pés de Ipês, uma espécie nativa da nossa região

Há pouco tempo a Prefeitura de Mafra cortou algumas árvores na rua Mathias Piechnick no alto de Mafra, com a justificativa que elas estavam trazendo riscos e causado problemas na rede elétrica e que haverá rearborização na via obedecendo a legislação adequada. Sendo assim, o órgão responsável na administração municipal disse que novas árvores seriam plantadas.

Agora é a vez de Rio Negro passar a motosserra em algumas árvores cinquentenárias.

A ação de derrubada de árvores da espécie Cinamomo (Melia azedarach), aconteceu na rua Xavier da Silva na última semana. Algumas delas foram plantadas por rionegreses de famílias que ainda moram na rua o que vem trazendo a indignação da população.

O corte foi feito pela equipe da Celesc com autorização de engenheiros da Prefeitura de Rio Negro. Segundo o executivo municipal a retirada das árvores é devido à probabilidade de queda. No lugar delas serão plantadas pés de Ipês, uma espécie nativa da nossa região.

A Prefeitura aponta ainda que os Cinamomos estavam colocando em risco a população devido ao seu tamanho e o local onde estavam plantadas.

Moradores da rua que viram seus pais e avós plantarem as árvores, junto com outros cidadãos, se manifestaram nas redes sociais contra a derrubada e questionaram o executivo quanto a necessidade do corte e se realmente novas espécies serão plantadas. Eles se comprometeram a fiscalizar os serviços, bem como verificar se realmente existe um laudo que comprava a necessidade da retirada dos Cinamomos.