A Secretaria de Assistência Social de Rio Negro comunica que estará atendendo neste sábado, dia 18/11, no horário das 8h às 17h, para a entrega da 2ª e da 3ª cesta básica para as famílias da área urbana que foram atingidas pelas enchentes e que já estão devidamente cadastradas. A Assistência Social fica localizada no prédio do antigo Fórum de Rio Negro, no Centro.

