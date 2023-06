Assistência Social de Rio Negro desenvolve o Programa Criança Feliz

No dia 30 de maio foi realizado no Centro de Convivência Henrique Witt o encontro mensal do Programa Criança Feliz, que foi especialmente planejado para abordar o tema do “Mês das Mães”.

O Programa Criança Feliz é um projeto de visita domiciliar que abrange a primeira infância, considerada de 0 a 6 anos, e gestantes. O projeto busca como método preventivo diminuir vulnerabilidades, disseminar informações e a garantia de direitos já no inicio da vida.

Tem como objetivos principais: promover o desenvolvimento da criança a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil na primeira infância; o apoio à gestante e à família para o nascimento e os primeiros cuidados com o bebê; o fortalecimento de vínculos familiares e do desempenho na função de cuidar e de educar os filhos; e a mediação do acesso às políticas e serviços públicos assistidos.

Para participar do projeto é necessário possuir o Cadastro Único, estar com ele atualizado, e pertencer à idade limite. As gestantes são acompanhadas até o nascimento da criança, após isso o serviço é transferido para a criança, que são acompanhadas até completar os 3 anos, permanecendo até os 6 anos caso recebam Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As visitas são semanais para crianças de até 36 meses, para os beneficiários de BPC duas vezes ao mês até completar 72 meses, e para as gestantes uma vez ao mês.

Além de ser realizado um encontro mensal no Centro de Convivência Henrique Witt, localizado no Bairro Alto, os atendimentos do Programa Criança Feliz vêm ocorrendo atualmente nos seguintes bairros: Bairro Alto, Vila São Judas Tadeu, Vila Ema, Vila Zelinda, Fronteira, Vila Paraná, Vila Paraíso, Centro, Estação Nova, Passa Três, Bom Jesus e Campo do Gado.