Assistência Social de Rio Negro inova com a implantação de novo sistema de gestão

Nesta segunda-feira (04), mais uma inovação marcou as ações planejadas e executadas pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Trata-se da implantação do Sistema de Gestão Pública – Módulo Social S-2, por meio do qual a secretaria está contratando a locação de um software de sistema informatizado para o cadastro de todos os usuários que se utilizam dos serviços das Unidades Socioassistenciais do município, bem como para o registro de todos os atendimentos efetuados pelos profissionais que atuam nessas unidades.

O treinamento dos profissionais ocorrerá durante toda esta semana dentro de um cronograma pré-estabelecido, sendo que na segunda-feira foi executado o treinamento das equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes e Abrigo Institucional para Mulheres Vítimas de Violência.

Nesta terça-feira serão treinadas as equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Convivência Henrique Witt. Na quarta-feira as equipes do Programa Bolsa Família e Departamento da População Usuária/Serviço Social receberão o treinamento; e na quinta-feira o Departamento Administrativo e Gabinete de Gestão.

Todos os treinamentos serão acompanhados pela gestora da pasta que faz questão de conhecer a ferramenta de trabalho de suas equipes, para que juntos possam fazer a gestão de informações da melhor forma possível, garantindo um trabalho articulado e efetivo entre todos os serviços.

O sistema servirá como uma importante ferramenta de trabalho para todos os técnicos da Secretaria de Assistência Social e também para a gestão. Ele otimizará, qualificará e agilizará o trabalho das equipes, já que o uso efetivo do sistema trará todos os dados necessários tanto para subsidiar o trabalho das equipes e da gestão, como também de referência e contrarreferência e a emissão de relatórios de atendimentos para fins de alimentação de diversos sistemas junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Família do Governo Federal, sendo esses obrigatórios para fins de recebimento de recursos financeiros.

Até então todo esse registro vinha sendo realizado manualmente, assim como a compilação dos dados para relatórios, dificultando o resgate imediato das informações e gerando uma maior morosidade na transmissão de informações de atendimentos entre os técnicos da Rede de Proteção Social do município.

Este é, portanto, mais um grande avanço para a área social do município que valoriza suas equipes e sabe da importância do trabalho desses profissionais junto à população rio-negrense. Segundo a secretária da pasta, quanto mais qualificada a informação, mais efetiva a atuação dos profissionais, e esse é justamente um dos objetivos dessa importante aquisição para a Secretaria de Assistência Social.