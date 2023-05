Assistência Social de Rio Negro presta apoio técnico às associações de moradores

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem prestando apoio técnico às associações de moradores do município, antes, durante e após a realização das eleições de diretoria, fornecendo orientações quanto à composição das chapas de acordo com o estatuto de cada instituição, periodicidade de cada mandato, documentação legal para fins de registro em cartório civil, bem como, na elaboração da ata.

O apoio se dá também quando da necessidade de alteração de membros da diretoria no decurso do mandato e para fins de dissolução de associação quando não há mais interesse de uma comunidade em manter a instituição em funcionamento.

Todas as associações que procuram a assistência social recebem esse apoio e algumas delas já têm uma rotina estabelecida e estrutura administrativa experiente na realização dos processos eleitorais e por isso não solicitam à participação da secretaria, ficando, portanto, essa decisão a critério de cada diretoria, uma vez que as associações não são públicas e dessa forma possuem administração própria com autonomia de decisão.

A Secretaria de Assistência Social se coloca à disposição como agente de apoio técnico para as finalidades anteriormente elencadas, quando solicitada. Durante estes cinco meses do ano, a Secretaria apoiou e participou de um total de seis eleições de diretoria:

Associação da Melhor Idade do Distrito do Lageado e Região (15/02/2023)

Associação de Moradores Sítio dos Valérios I (27/02/2023)

Associação Nossa Senhora da Saúde na Campina Bonita II (04/03/2023)

Associação de Moradores do Jardim Zelinda e Volta Grande (24/03/2023)

Associação de Moradores e Amigos Três Bairros (15/04/2023)

Associação de Moradores e Amigos do Bairro Passa Três (28/04/2023)