Assistência Social de Rio Negro terá novo local de entrada a partir da segunda-feira (7)

A Secretaria de Assistência Social de Rio Negro comunica que a partir da próxima segunda-feira, dia 07, o acesso às salas para a realização de cadastro e atendimento do Cadastro Único e Auxílio Brasil será pela porta de entrada principal do prédio do antigo Fórum, localizado na Rua Vicente Machado, nº 148, Centro, em frente à Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna.

Atualmente o atendimento é realizado neste mesmo local, porém a entrada de acesso era realizada pela porta lateral do prédio.

Em caso de dúvidas o cidadão pode entrar em contato pelo telefone 3642-3349. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.