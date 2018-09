Associação Comercial e Industrial de Rio Negro lança promoção do Dia do Cliente

No próximo dia 15 (sábado), é comemorado o Dia do Cliente, data criada em 2003, com a ideia de homenagear e desenvolver uma relação de fidelidade entre os consumidores e os comerciantes.

Atenta as necessidades do mercado e de seus associados, a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) vai promover uma promoção especial para comemorar este dia, com o objetivo de potencializar as vendas e fomentar o comércio local.

A promoção “Dia do Cliente” irá realizar um sorteio de forma cultural de duas diárias – com acompanhante – no Hotel Fazenda Vale das Pedras em Jaraguá do Sul e mais dois vales compras – um no valor de R$ 200,00 e outro no valor de R$ 100,00.

As empresas participantes estarão identificas com o material publicitário da campanha. A participação do cliente será através de cupons distribuídos pelas lojas. O sorteio será no dia 17 na sede da Associação Comercial.

A ação “Dia do Cliente” faz parte do programa “Sou daqui, compro aqui”, que visa o fortalecimento e a promoção das empresas locais, por meio de ações de integração, capacitação e incentivo.

Informações na ACIRN, pelo fone 3645-0828 ou Whatsapp 9 9754-7938.