Associações realizam doações de inverno para CMEI e escola de Rio Negro

Na última semana, a Associação e Oficinas de Santa Rita de Cássia de Rio Negro realizou uma importante doação aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) Claci Maria de Lima, situada no bairro Roseira, e Tia Fani, localizada na Volta Grande.

Foram doadas diversas blusas de lã que aquecerão as crianças neste inverno. A entrega foi feita na Prefeitura de Rio Negro e a distribuição aos CMEI ocorreu no último dia 7.

Os voluntários da Associação e Oficinas de Santa Rita de Cássia realizam encontro sempre na última segunda-feira do mês no Salão Paroquial 6 de Agosto, com início às 15h. Eles dedicam o tempo para produzir peças de roupas para doações. Todos que tiverem interesse podem participar e ajudar a promover o bem.

Na mesma semana, a Confraria Amor Através das Agulhas realizou a doação de cobertores e peças em tricô e crochê para crianças da Escola Municipal Ana Zornig. O grupo formado por voluntárias realiza reuniões semanais com o objetivo de produzir peças de tricô e crochê para doações. Os encontros ocorrem no espaço Casa da Ana – Temperos e Eventos, situada no bairro Campo do Gado em Rio Negro.

A frequência de voluntários varia entre 10 a 20 mulheres toda semana. As peças são iniciadas no espaço e concluídas na casa de cada voluntária, de acordo com o tempo de cada uma. O espaço é livre e a comunidade é convidada a participar ou ajudar doando sobras de lãs.