Atleta Sérgio Pires percorre 105 Km e arrecada mais de 1.500 litros de leite

Compartilhar no Facebook

No último sábado (15), à s 04h30 da manhã foi dada a largada para a 8º Ultramaratona Morretes a Guaraqueçaba – 105 Km. Pela terceira vez consecutiva o ultramaratonista riomafrense Sérgio Rodrigo da Costa Pires esteve presente na competição.

O trajeto consistia em percorrer 105 km (25 km asfalto e 80 km estrada de chão) entre as cidades paranaenses de Morretes e Guaraqueçaba.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Sérgio participou em 2018 onde se sagrou Campeão Geral “sem apoio”; em 2019 – 4º Lugar Geral “com apoio” e este ano completou o percurso de 105 km “com apoio” em 6º Lugar Geral e 1º Lugar Categoria 40 a 44 anos, com o tempo de 13 horas e 22 minutos.

Sérgio Pires mais uma vez aliou a participação em Ultramaratona com uma Ação Social de arrecadação de litros de leite para doação a famílias de Rio Negro e Mafra. Sua intenção era arrecadar a cada 1 km percorrido, 10 litros de leite, totalizando assim a meta de 1.050 litros para arrecadar antes da prova. Mais uma vez Sérgio conseguiu bater a meta de arrecadações, totalizando mais de 1.500 litros de leite, que já estão sendo repassados para famílias de Riomafra e algumas instituições.

Sérgio relatou que entre as três vezes que participou desta prova, esta ultima foi a mais desgastante e a que mais sentiu dores físicas, mas que a cada passo que completava, a cada Km que percorria, sentia-se mais perto das famílias que iria ajudar após a prova.

O atleta contou com o apoio fundamental durante o percurso do casal de amigos Julio Damasceno e Elys Prates, e de sua esposa Ledi Cenci e filho Sérgio Gabriel, que o motivaram durante as horas difíceis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Sérgio Pires agradece a todas as pessoas, empresas e corredores de todo o Brasil que doaram para sua campanha, o motivando para completar mais um desafio solidário.

O atleta já participou de 15 Ultramaratonas, 12 delas acima de 100 km e totalizando mais de 9 toneladas de alimentos repassados à famílias de Riomafra.

O ultramaratonista agradece tamb̩m aos patrocinadores que, segundo ele, foram os que completaram o Desafio de percorrer 105 km e arrecadar mais de 1,500 litros de leite. Ṣo eles: Hotel Susin, Studio Fisio Form Pilates, Gustavo Les РFisioterapeuta, Kael Katzwingel РOsteopata, Dirmave Mafra, T Fox Sports Confec̤̣o, Rilex Cal̤ados e Oxy Academia.