Atleta Sérgio Pires se destaca em ultramaratona e realiza doação

O ultramaratonista riomafrense Sérgio Rodrigo da Costa Pires participou de mais uma competição, alcançando novamente uma boa colocação. Desta vez a ultramaratona foi realizada no dia 25 de maio na cidade de Morretes-PR. A largada ocorreu às 04h30. O objetivo da prova era chegar à cidade de Guaraqueçaba, distante 105 km de Morretes. A corrida foi com 25 km de asfalto e 80 km de estrada de chão.

Sérgio conta como foi a competição: “A corrida foi muito difícil, pois a parte dos 80 km em estrada de chão estava bem irregular com muitas pedras soltas, buracos, subidas fortes e barro. Infelizmente não fui com as minhas melhores condições físicas. Não consegui treinar como deveria por causa de dores no quadril e coxa e acabei sentindo fortes dores a partir do km 52 da prova. Participei da prova na categoria “com apoio”, onde podia ser acompanhado por um carro de apoio, onde foram meus amigos Gustavo Les, fisioterapeuta, e Julio Damasceno, maratonista. Gustavo me acompanhou de bike aproximadamente 70 km do percurso, apoiando incondicionalmente com massagens, alimentação e hidratação durante a prova, e o Julio correu ao meu lado 20 km. Na parte mais crítica do dia, onde o sol estava forte e a vontade de abandonar a competição era grande, se não fosse meus amigos eu não teria conseguido completar a prova. Terminei a ultra no tempo de 13h00m56s, chegando em quarto lugar na classificação geral e em segundo lugar na categoria 35 a 39 anos. Meu próximo desafio será em novembro, onde o objetivo será correr 275 km em 48 horas na Ultramaratona Paraná 2019”.

AÇÃO SOCIAL

Antes de viajar para participar da ultramaratona, Sérgio entrou em contato com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Riomafra, onde fez um propósito com a presidente Katia: se chegasse entre os cinco primeiros colocados da prova, doaria para a Rede 105 caixas de leite integral. Como conseguiu cumprir o objetivo, o atleta realizou nesta semana a entrega na sede da Rede. “Mais uma vez a participação nesta prova e a doação dos leites só foram possíveis graças aos meus patrocinadores que me apoiam sem pedir nada em troca. Agradeço a Dipães Indústria de Pães, a Rilex Calçados, Susin Hotel, Dirmave Concessionária Volkswagen, Osteopata Kael Katzwinkel, Fisio Form Studio Pilates, Nutribrasil Suplementos Riomafra, Centrallar Climatização, Nutricionista Leticia Hacke, Oxy Academia, Massoterapeuta Adriana Silva, Ortopedia e Fisioterapia São Camilo, Portal Click Riomafra, Jornal Gazeta de Riomafra, a minha esposa Ledi e meu filho Sérgio, e um agradecimento especial ao Fisioterapeuta Gustavo Les e ao maratonista Julio Damasceno, essenciais nessa jornada de 105 Km”, comentou o atleta.