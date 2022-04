Atletas de Rio Negro participam do Circuito Adulto de Corridas de Curitiba

Município foi representado por 14 atletas e garantiu dois pódios

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na manhã do último domingo (17), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro participou da 1ª Etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba, levando na ocasião, 14 atletas rionegrenses para representar o município. A etapa, que aconteceu no Bosque do Trabalhador em Curitiba, contou com a presença de mais de 5000 atletas, divididos nas provas de 5km e 10km nos naipes masculino e feminino.

A equipe de Rio Negro contou com todos os atletas participando da prova de 10km, que conquistaram com garra o percurso completo e também colocações importantes, sendo elas 2 pódios (Bruno Moro e Marise Fuchs), 3 atletas entre os 25 melhores na classificação geral, 9 entre os 100 melhores na classificação geral e 8 atletas ficaram entre os 10 melhores em suas respectivas categorias.

É importante ressaltar o alto nível da prova, que possui percurso de 10,3km com uma altimetria pesada. No naipe masculino, 57 atletas realizaram a prova abaixo dos 40 minutos, e no feminino 37 atletas terminaram a prova abaixo dos 50 minutos.

Confira os resultados dos atletas rionegrenses:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

15º Geral – Marise Fuchs Rodrigues de Bastos 46m23s (2º cat. 35 a 39)

10º Geral – Bruno Luan Moro de Oliveira 36m18s (1º cat. 25 a 29)

24º Geral – Edson Devoiaski 37m44s (6º cat. 35 a 39)

38º Geral – Lucas de Oliveira 38m48s (5º cat. 18 a 24)

46º Geral – Gilson Roberto Rodrigues 39m20s (5º cat. 45 a 49)

55º Geral – Arivaldo Briana da Paz 39m56s (7º cat. 45 a 49)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

64º Geral – Isaque Soares Cardim 40m24s (7º cat. 18 a 24)

69º Geral – João Paulo Ramos Garcia Albino 40m42s (8º cat. 18 a 24)

73º Geral – Genésio Ruthes Schimidt 40m51s (16º cat. 40 a 44)

97º Geral – Jaison Fidelis de Lima 42m11s (18º cat. 40 a 44)

103º Geral – Everson de Castro 42m21s (21º cat. 35 a 39)

139º Geral – Julio Ênio Ribeiro Rocha 43m39s (30º cat. 40 a 44)

348º Geral – Gabriel Domingues Miranda 50m13s (30º cat. 18 a 24)

896º Geral – Joelcio Domingues 1h08m16s (136º cat. 45 a 49)

A 2ª Etapa do Circuito Adulto está agendada para o dia 29 de maio, ainda sem local definido. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro aproveita a oportunidade para agradecer e parabenizar a todos os seus atletas pelo comprometimento e pelos resultados obtidos em mais esta competição.

OS TREINAMENTOS

Interessados em treinar e fazer parte da equipe podem comparecer ao Estádio Municipal Ervino Metzger aos sábados das 8h30 às 10h. A pista fica aberta para treinos livres nas terças e quintas-feiras das 16h às 18h30.