No último domingo (01), atletas de Rio Negro participaram da 1ª Etapa do Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba 2022, com a equipe de Corrida da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro.

Este evento contou com a participação de mais de 1000 atletas, de 9 a 17 anos de idade, divididos nas provas de 600 metros a 4km nos naipes masculino e feminino, tendo como local o Parque Barigui.

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro (SMEL-RN) foi representada por 14 atletas, onde foi conquistado 2 pódios (Renan da Rocha e Thaeme Jacobs) e 9 atletas ficaram entre os 10 melhores colocados em suas respectivas categorias. Além dos resultados vale ressaltar a interação entre os atletas, as novas amizades, e a oportunidade de conhecer novos lugares que o Esporte proporciona.

Resultados dos atletas SMEL-RN:

Categoria Juvenil – 4km

5º Josué Martins

6º Arthur Hack

7º Renan Stinglin

13º João Paulo Gonçalves

16º Vitor Júnior

4º Rafaeli Teixeira

8º Maria Clara

Categoria Infanto Juvenil – 3km

2º Renan da Rocha

5º Ana Luize Braz

Categoria Pré Infantil

2º Thaeme Jacobs

Categoria Pré Mirim

5º Leoni C. Braz

14º Samuel Alves

Categoria Petis

20º Bernardo Mareth

32º Davi Lucas Bastos

A 2ª Etapa do Circuito Infantil está agendada para o dia 26 de junho, tendo outro ponto turístico de Curitiba, o Passeio Público, como local desta etapa.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro aproveita a oportunidade para agradecer e parabenizar a todos os seus atletas pelo comprometimento e pelos resultados obtidos em mais esta competição, e um agradecimento especial aos pais por confiarem em nosso trabalho.