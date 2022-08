Atletas de Rio Negro se destacam no Campeonato Paranaense de Karatê

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, prestou apoio na logística aos atletas do município que participaram da 2ª fase do 49º Campeonato Paranaense de Karatê, considerado um dos maiores campeonatos da Federação Paranaense de Karatê (FPRK).

A competição foi realizada em Paranaguá no último sábado (30) com a participação de 916 atletas inscritos. A equipe “Sol Nascente” de Karatê esteve representando o município de Rio Negro com sua delegação, conquistando 11 medalhas, sendo duas de ouro, seis de prata e três de bronze:

Alana Valcelik de Lima (3º kata e 1º kumite)

Cheison de Lima (2º kata e 2º kumite)

Eduardo Rigott (2º kumite)

Gustavo (2º kata)

Herick (3º kumite)

Laís (2º kumite)

Paola Micheli Aparecida da Maia (1º kata)

Stephany Dheiny Lecheta Beckert (3º kumite)

Wilson (2º kumite)

Também participaram os atletas Caio Cesar Gugelmin Peron e Anna Carolina de Lima.