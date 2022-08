Atrações da Carreta Cultural e Feira das Araucárias de Rio Negro iniciam nesta quarta-feira (3)

Compartilhar no Facebook

Muita música, atividades culturais e feiras de artesanato e alimentação esperam por você!

Nesta quarta e quinta-feira, dias 03 e 04 de agosto, Rio Negro promove a Carreta Cultural e Feira das Araucárias, com programação das 14h às 22h. O evento – com participação gratuita – será realizado na Rua Jornalista Vitor Hugo Grossl Gonçalves, em frente ao Parque das Araucárias, no bairro Estação Nova.

Na programação haverá espetáculo cultural com a Unidade Móvel de Cultura do Sesi, feira de artesanato especial do Dia dos Pais, praça de alimentação e muita música. Confira:

Dia 03 de agosto:

Das 14h30 às 15h30: Espetáculo KARINGANA UA KARINGANA! Histórias da África, com o Grupo Baqueta.

Das 17h às 22h: Praça de Alimentação com a Feira da Lua e Feira de Artesanato especial de Dia dos Pais.

18h: Banda Semi Acústico.

19h30: Anderson Oliveira e Grupo Toque Nativo.

Dia 04 de agosto:

Das 14h30 às 15h30: Espetáculo KARINGANA UA KARINGANA! Histórias da África, com o Grupo Baqueta.

Das 17h às 22h: Praça de Alimentação com a Feira da Lua e Feira de Artesanato especial de Dia dos Pais.

18h: Show com Meninas de Rio Negro.

19h30: Oficina de Dança Maristela Martins.

20h: Espetáculo "O Colecionador de Histórias" com o Grupo Municipal de Teatro.

O evento integra a programação do 1º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro e é uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, Sesi Cultura, Simovem e Rotary Club de Rio Negro.