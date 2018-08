Através de empréstimo, Rio Negro vai investir R$ 280 mil na revitalização da Ponte Metálica

Na última quarta-feira (15), a Prefeitura de Rio Negro assinou com a Caixa Econômica Federal um convênio com o Ministério do Turismo no valor de R$ 280 mil – R$ 270 mil do governo federal e R$ 10 mil de contrapartida do executivo municipal – para a revitalização turística da ponte metálica Dr. Diniz Assis Henning.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Serão realizados serviços como pintura, iluminação temática e entre outras novidades da ponte que é um ponto turístico tanto de Rio Negro quanto de Mafra.

A previsão para o começo dos trabalhos é o início de 2019 e fará parte do projeto de revitalização do Centro Histórico. Neste projeto já foi feita pintura do Arquivo Municipal Maria da Glória Foohs, assim como, a praça João Pessoa que está recebendo obras onde nos próximos dias serão instalados os postes e luminárias em estilo romano.

Segundo a Prefeitura, o Centro Histórico no entorno da praça João Pessoa, junto com o Parque Eco Turístico São Luis de Tolosa (Seminário) são os mais visitados pelos turistas em Rio Negro.