Atual prédio do Fórum pode se tornar a nova sede da Câmara de Rio Negro

Uma comitiva de autoridades da cidade de Rio Negro esteve em audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Renato Braga Bettega, com a finalidade de pleitear a doação para o município do atual prédio histórico do Fórum de Justiça.

A intenção do município é preservar o imóvel usando-o da seguinte forma: no térreo instalar o departamento de Cultura e Turismo e um museu local e do Judiciário e na parte superior a sede da Câmara de Vereadores, que utilizaria também o atual Tribunal do Júri como plenário.

O novo prédio do Fórum de Justiça de Rio Negro, situado ao lado do Colégio Caetano, deve ser inaugurado em alguns meses. O presidente do TJPR foi bastante receptivo com o pedido das autoridades rionegrenses e se não houver impedimento legal, a doação poderá vir a se efetivar, disse o prefeito Milton Paizani, bastante otimista.