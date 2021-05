Audiência pública deverá discutir a implantação do crematório em Rio Negro

Em virtude da polêmica causada com a intenção de um empresa privada em instalar um crematório no bairro Bom Jesus em Rio Negro, os vereadores querem que a Prefeitura realize um audiência pública com os moradores do bairro para discutir a questão.

A intenção dos vereadores é que haja uma discussão entre população, poder público municipal e a empresa.

Os moradores do entorno onde deve ser instalada o crematório não querem o investimento no local.

Segundo os vereadores a audiência pública poderia servir como mediadora entre as parte envolvidas e chegar em um acordo.