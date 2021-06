Aulas remotas em Rio Negro permanecem por tempo indeterminado

Em decorrência do alto número de registros de infecção por COVID-19 no município, o Comitê de Volta às Aulas torna público hoje, 11 de junho, a decisão pela permanência do ensino remoto em Rio Negro por tempo indeterminado.

A decisão foi tomada levando em conta a saúde das crianças, professores e famílias de cada um, pois mesmo com todos os cuidados preventivos a chance de contaminação não é descartada.

Os alunos prosseguem sendo atendidos pelo canal “Conecta Rio Negro” e com o apoio do professor regente. O projeto que é pioneiro no estado garante que o aluno não seja prejudicado educacionalmente, dispondo de videoaulas e apostilas.

As aulas presenciais retornam à normalidade assim que o panorama do coronavírus esteja melhor controlado, o que trará mais segurança a todos do ambiente escolar. Até lá, a Secretaria Municipal de Educação e o Comitê de Retorno às Aulas estarão sempre buscando o melhor para dispor aos nossos alunos. As unidades continuam abertas, mas devem funcionar com atendimento reduzido para fins administrativos, para reparos e entrega de materiais didáticos quando necessário.