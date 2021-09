Autoridades garantem que cadeia de Rio Negro não será um presídio regional

Segundo o DEPEN, a vinda de detentos da Lapa durante esta semana foi de forma excepcional pela interdição da cadeia daquele município e que isto não deverá ser recorrente

Durante a semana, a notícia de que a cadeia pública de Rio Negro poderia ser transformada num presídio e que presos de outros municípios seriam alojados no município, causou pânico na sociedade rionegrense, desta forma as autoridades policiais e o DEPEN (Departamento Penitenciário), vieram até Rio Negro na tentativa de esclarecer os munícipes o que estaria e irá acontecer com o sistema carcerário daqui para frente.

Na tarde da sexta-feira (03), no Salão Azul da Prefeitura de Rio Negro, autoridades municipais, policiais, lideranças políticas e empresarias e funcionários do DEPEN explicaram sobre as mudanças que vem ocorrendo no sistema carcerário do Paraná.

Segundo o agente penitenciário Francisco Correa as mudanças vem ocorrendo já há algum em todo o estado do Paraná e agora chegou a vez de Rio Negro, onde o DEPEN irá assumir o atendimento total dos presos em todas as situações, ficando a Polícia Civil com sua missão de polícia Judiciária e a investigação criminal. Também segundo ele, a médio prazo a Polícia Militar deverá deixar de fazer a escolta de presos que será realizada pela Polícia Penal que deverá ser instituída após aprovação pela Assembleia Legislativa de Emenda Constitucional com a criação do DEPPEN – Departamento de Polícia Penal.

E garante que a cadeia pública de Rio Negro continuará recebendo apenas os presos da comarca como ocorre até hoje, ou seja, Rio Negro, Piên, Quitandinha e Campo do Tenente.

E que a vinda de detentos da Lapa foi de forma excepcional pela interdição da cadeia daquele município.

Proposta que cria o DEPEN

A proposta de emenda à Constituição que cria o Departamento de Polícia Penal está tramitando na Assembleia e se for aprovado o governo poderá criar o modelo de carreira para os policiais Penais. Em recente reunião o chefe da Casa Civil, Guto Silva, informou que o governo do estado avança nas conversas com o Sindicato dos Policiais Penais do Paraná.

DEPEN – Ficará encarregado da custódia dos presos provisórios da Comarca, gerenciando todos os trabalhos da carceragem cuidando das necessidades e deveres dos detentos até o seu julgamento. Em caso de condenação esses presos devem seguir para uma das unidades do Sistema Prisional, como é o caso mais comum na região a Penitenciária de Piraquara.

POLÍCIA CIVIL – Cuidará apenas do processo de investigação de crimes e a instrução dos respectivos inquéritos. Permanecerá ocupando o mesmo espaço físico, mas já há a procura por parte da Polícia Civil de um local específico para exercer suas atividades de forma independente.

POLÍCIA MILITAR – Continuará com o mesmo papel de auxiliar no transporte de presos para audiências, consultas médicas entre outros procedimentos, até a vinda de uma estrutura do DEPEN para essa finalidade.

